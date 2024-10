Ieri sera al Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez hanno compreso che le persone che stavano incontrando nutrivano un interesse reciproco, anche se non del tutto chiaro. Alfonso Signorini ha mostrato a tutti un video in cui Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta rivelano il loro interesse l’uno per l’altra. Tuttavia, l’ex velina ha espresso alcune riserve sul comportamento di Lorenzo, che considera molto ambiguo: “Non mi fido, se realmente gli piacevo, avrebbe potuto evitare di avvicinarsi a Helena”. Questa situazione complessa ha portato a una disputa che è emersa durante la pausa pubblicitaria.

La disputa durante la pausa pubblicitaria

Durante la pubblicità del Grande Fratello, è scoppiato un acceso confronto tra Helena e Lorenzo. Non appena Signorini ha comunicato l’inizio della pausa, Lorenzo si è scagliato contro Helena e Shaila: “Brave, complimenti a tutte e due. È straordinario, davvero. Vi dico solo ‘tenete a mente ciò che state dicendo qui, ricordate quello che fate e dite’. A me non importa più nulla. Mi calmo un attimo”.

Le risposte decise di Helena e Shaila

Helena ha risposto in modo deciso: “Per me è tutto chiaro, non ho intenzione di vederti più. Credevo fossi sincero. Cosa c’entra Shaila con l’ambiguità? Dovresti essere onesto con me, invece sei solo un grande bugiardo. I sentimenti contano. Uno soffre perché prova qualcosa, non è una recita! Non alzare la voce. E Shaila non ha nulla a che vedere in questo. No, parlo di come mi hai fatta sentire”.

Shaila è intervenuta mentre Helena e Lorenzo si scambiavano insulti: “Perché ti stai infuriando in questo modo? Quali sono queste minacce di ‘ricordatevi’? Perché pronunci queste frasi, queste intimidazioni? Questo conferma le mie perplessità, ma chi ti desidera lontano? Sei impazzito! Rimarrò nubile, per favore. Preferisco la solitudine, basta, non desidero più saperne, fidati”.

Le critiche sui social media

Il comportamento esplosivo di Lorenzo durante la discussione ha suscitato molte critiche tra gli spettatori, che lo hanno attaccato duramente sui social media: “Tutto bene Lorenzo? Dovresti farti aiutare”. “Si può davvero reagire in questo modo solo perché due donne esprimono dubbi sui tuoi atteggiamenti ambigui?”. “Tolgo il velo, ecco l’autentico Lorenzo in questa situazione”.