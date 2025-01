Scappa in scooter per evitare il controllo della polizia: 15enne gravemente f...

Scappa dalla polizia in scooter, ma la folle fuga tra le auto in città si conclude tragicamente. Un ragazzo di 15 anni ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un’auto, e ora è ricoverato in gravi condizioni.

Scappa in scooter dalla polizia: 15enne in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto martedì sera, 14 gennaio, a Vittoria, nel Ragusano, all’incrocio tra via Alessandria e via Giacomo Leopardi. Il quindicenne, alla guida di uno scooter con un passeggero diciottenne, ha aumentato la velocità per evitare un controllo della polizia, ma ha impattato contro un’auto in transito.

All’arrivo dell’ambulanza, le condizioni del giovane sono apparse subito drammatiche. Portato prima all’ospedale di Vittoria e successivamente trasferito al San Marco di Catania, il 15enne avrebbe riportato un’emorragia cerebrale, fratture multiple al volto, al femore destro e all’avambraccio sinistro, oltre a complicazioni polmonari.

Il 18enne avrebbe, invece, riportato una frattura al femore.

Scappa in scooter dalla polizia, 15enne in gravi condizioni: le indagini

Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori, sono giunti anche gli agenti della polizia municipale di Vittoria per effettuare i rilievi del caso.

Nel frattempo, la Procura di Ragusa, con il sostituto Santo Fornasier, ha effettuato un sopralluogo e acquisito le immagini provenienti dai diversi sistemi di videosorveglianza. A tal proposito, il pm sottolinea che non c’è nessuna responsabilità della polizia.