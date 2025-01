Il gravissimo incidente stradale è avvenuto nel corso della giornata di ieri, martedì 14 gennaio. in via Paleocapa, a Oregina (Genova). Si è trattato di un violento scontro tra un’automobile guidata da una dpnna di 62 anni e uno scooter, condotto da Alessandro Novelli. Iò 58enne italiano è rimasto ucciso in seguito al devastante incidente.

Incidente a Genova, auto contro scooter: morto 58enne

L’incidente è avvenuto ieri in una strada statale e i carabinieri stanno ancora indagando sulla sua esatta dinamica. Da quello che si è scoperto, pare che i due mezzi che sono andati a collidere stavano procedendo in direzioni opposte. Per cause ancora tutte da verificare, è avvenuto il tremendo schianto tra il Suv bianco e lo scooter. Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, è stato il conducente del mezzo a due ruote. Alessandro Novelli è stato sbalzato lontano dallo scooter ed è caduto a terra. Le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi.

Genova, è il primo incidente mortale dell’anno

Il 58enne ha lottao per qualche ora, aggrappato alla vita, ma alla fine non ce l’ha fatta. Alessandro è morto in ospedale: troppo gravi le ferite riportate nello scontro con il Suv. Si tratta del primo incidente mortale del 2025 avvenuto fra le strade di Genova; lo scorso anno furono in totale dieci.