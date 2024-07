Il giorno tanto temuto per i “no tappo attaccato” è arrivato. Oggi, 3 luglio, entra in vigore l’obbligo nell’Unione Europea di vendere solo bottiglie di plastica con il tappo progettato per rimanere attaccato al contenitore, noto come “tappo solidale”.

Scatta l’obbligo Ue: da oggi il tappo di plastica non si staccherà più

Questa misura mira a prevenire la dispersione dei tappi nell’ambiente. Le ultime disposizioni della direttiva sulla plastica monouso (Sup) del 2019 sono operative dal 3 luglio, completando il divieto di immissione sul mercato di prodotti in plastica monouso, già avviato nel 2021, che includeva piatti, posate, cannucce e cotton fioc.

In oltre 30 anni, più di 20 milioni di tappi e coperchi di bottiglia sono stati raccolti durante le attività di pulizia delle spiagge in tutto il mondo, secondo i dati dell’UE. La direttiva del 2019 stabilisce che dal 3 luglio di quest’anno i tappi e i coperchi delle bottiglie di plastica monouso debbano rispettare nuovi requisiti di progettazione per ridurre l’impatto ambientale.

Da oggi il tappo di plastica non si staccherà più dalla bottiglia: scatta l’obbligo Ue

Questi requisiti si applicano anche agli “imballaggi compositi” come i cartoni del latte o del succo di frutta, ma non ai contenitori in vetro.

Mentre l’Europa avanza con queste misure, l’Italia rimane indietro. La Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia a fine maggio per non aver recepito correttamente la direttiva e per violazioni delle norme sulla trasparenza del mercato unico. Roma deve fornire risposte entro fine luglio, altrimenti Bruxelles procederà con l’iter legale, secondo quanto riportato da Sky. Queste disposizioni sono cruciali per ridurre l’inquinamento da plastica e proteggere l’ambiente.