Scegli il capo perfetto per un appuntamento estivo di giorno

Trova il look perfetto per un appuntamento di giorno con il capo estivo ideale, combinando stile e confortevole eleganza.

Ci troviamo ormai nella stagione più calda dell’anno, contraddistinta dal costante aumento delle temperature e dalla perenne ricerca dell’outfit perfetto per rimanere freschi senza rinunciare allo stile.

Per questo motivo, avere delle idee di outfit da giorno che possano aiutarti ad affrontare la giornata senza particolari problematiche, garantendoti comunque di indossare abiti consoni per ogni tipo di occasione, comprese quelle di giorno, può sempre e comunque tornarti utile.

In questo articolo troverai proprio questo: idee di outfit che ti aiuteranno ad indossare uno stile definito e che ti rispecchi per gli outfit diurni, adatti ad ogni luogo ed occasione ma soprattutto alla stagione in cui ti trovi.

Pantalone lungo e top

Pantaloni lunghi e svasati in materiali naturali come lino e cotone sono la soluzione ideale per indossare un indumento fresco, svasato e che non si incolli alla pelle quando ci si siede o soprattutto quando si cammina (anche malauguratamente al sole). Abbinato con un top può essere la soluzione ideale a prescindere dal luogo in cui devi recarti nella prima metà della giornata. Occhio solo alla lunghezza del top, unico fattore che può incidere su quanto sia consono da indossare in luoghi formali (come l’ufficio o per un appuntamento formale).

Sicuramente questo tipo di outfit viene valorizzato al massimo quando viene utilizzato con lo stile casual. Puoi abbinare sneakers o sandali per completare l’abbigliamento in base alla fantasia del pantalone, alle scarpe che hai scelto e al tipo di scarpa che ti senti più a tuo agio ad indossare.

Gonna lunga e top

Anche la gonna lunga, se di materiali naturali e svasata può essere un capo che può aiutarti a non patire in modo incontrollabile ed inutile l’aumento delle temperature.

Allo stesso tempo, il top è un assoluto must per avere la minor stratificazione possibile e dare massimo risalto alla femminilità della gonna.

Se non ti senti molto a tuo agio o non hai un top di una lunghezza che ti consenta di rendere questo tipo di outfit davvero consono per ogni tipo di occasione, puoi optare per una t-shirt, che renderà il tuo look automaticamente casual, fresco ma anche informale.

Vestito lungo

Gli abiti estivi lunghi sono un salvavita di inestimabile valore e troppo spesso sottovalutati da persone che non sono solite indossare i vestiti.

La differenza tra indossare vestiti ed indossare vestiti lunghi risiede nel grado di coprenza che la tipologia di abito di cui stiamo parlando dovresti prenderla in considerazione a prescindere da quanti vestiti tu abbia nell’armadio.

Trovare un modello che abbia forma e trasparenze che possano adattarsi ad una soluzione che ti faccia sentire completamente a tuo agio non è difficile e ti darà anche la possibilità di optare per un tipo di abbigliamento che si adatti sia al giorno che alla sera.

Come puoi notare, in questo articolo non sono state menzionate fantasie e colori, per darti la possibilità di immaginare questi outfit specificamente con il tuo stile, alle tue regole, per sentirti a tuo agio trovando una soluzione modellata sui tuoi gusti.