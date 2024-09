Schillaci: 'Fermo immediato per attacchi al personale sanitario'

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha comunicato l'intenzione di aumentare l'applicazione dell'arresto immediato per reato come strategia contro le violenze al personale medico. Schillaci ha confermato l'attivazione immediata del governo, l'inasprimento delle punizioni nell'anno passato e l'obbligatorietà delle procedure. Ha rivelato di aver discusso il problema anche con il Ministro dell'Interno e sottolineato la crescente presenza delle forze di polizia. Infine, ha evidenziato la necessità di trovare velocemente metodi per contrastare l'attuale fenomeno di violenza.

Abbiamo avuto una rilevante discussione con il Ministro Nordio. Al momento, riteniamo che la strategia più efficace per contrastare le violenze inaccettabili al personale medico sia l’applicazione sempre maggiore dell’arresto immediato, inclusi quelli differiti, per reato. Così ha comunicato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, alla conclusione dell’incontro con tutti gli Ordini sanitari professionali. Schillaci ha confermato che presto si terrà anche una discussione con le rappresentanze sindacali. Oggi abbiamo tenuto un incontro con tutti gli ordini sanitari professionali, compreso il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Come Governo – Schillaci ha illustrato – ci siamo immediatamente attivati contro questo che è un duraturo problema della sanità italiana. L’anno passato, abbiamo inasprito le punizioni per chi commette atti di violenza contro il personale sanitario e abbiamo reso obbligatorie le procedute, ma come è chiaro, non è più sufficiente. Schillaci ha rivelato di aver incontrato ieri anche il Ministro dell’Interno Piantedosi: voglio sottolineare – ha aggiunto – che le forze di polizia nell’ultimo anno sono significativamente cresciute, quindi il Governo è pienamente impegnato contro questa problematica che è anche culturale. Dunque, ha concluso, bisogna in questo momento trovare velocemente dei metodi per contrastare questo fenomeno inaccettabile.