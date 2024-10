Schlein in Liguria: alleanza centrosinistra è estremamente competitiva

Genova, 21 ott. (askanews) – “L’alleanza in Liguria è estremamente competitiva, è un’alleanza che tiene insieme dal Pd all’Alleanza Verdi Sinistra, dal Movimento 5 Stelle ai moderati con Calenda e alle liste civiche di Orlando, che sono molto forti perché tengono conto della presenza di professionisti, ma pure di amministratori locali che hanno già dimostrato di saper fare l’interesse delle proprie comunità”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di un incontro elettorale a Genova, alla presenza del candidato governatore del centrosinistra Andrea Orlando.

“E’ un’alleanza – ha aggiunto Schlein – che mette al centro l’interesse collettivo, non l’interesse dei pochi, che è quello che hanno avuto in testa quelli che hanno governato in questi anni la Liguria, pensando di scegliere in pochi nelle stanze chiuse e a volte nelle barche con gli imprenditori. Mi sembra una garanzia di cambiamento”.