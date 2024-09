Schlein, la ricostruzione della sinistra è un compito arduo che dobbiamo affrontare.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha parlato della necessità di ricostruire la sinistra in un evento presso la Feltrinelli a Milano. Riconoscendo che il governo attuale è guidato dalla destra, ha sottolineato l'entità del lavoro di recupero politico necessario dopo che metà degli elettori si è astenuta nelle ultime elezioni europee. Secondo Schlein, è di vitale importanza creare un'alternativa politica attraverso la tenacia e unire le speranze delle persone per opporsi al governo conservatore, promuovendo partiti democratici dove le discussioni sono accettate. Ha rigettato l'idea che un partito guidato da un singolo individuo possa avere successo.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha espresso la sua opinione sulla complessa situazione politica durante la presentazione del libro ‘L’imprevista’, in collaborazione con Susanna Turco, tenutasi alla Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano. Schlein ha riconosciuto che l’attuale governo è guidato dalla destra e ha sottolineato la necessità di ricostruire efficacemente la sinistra, ammettendo che sia un compito arduo. Ha notato che durante le ultime elezioni europee, metà degli eleggibili ha scelto di astenersi dal voto, sottolineando la persistenza del lavoro di recupero politico. Schlein ha sostenuto l’idea che la tenacia può servire a creare un’alternativa politica inedita e ha sostenuto il bisogno di unire le speranze della gente per contrapporsi al governo, definendolo il più conservatore della storia repubblicana. Ha esaltato l’importanza dei partiti realmente democratici, in cui le discussioni sono ben accette, pur essendo rumorose, rispetto a quelli dove tutto è sotto controllo e non si registra alcun disaccordo. Infine, ha affermato che non cederà mai all’idea che un partito guidato da una singola personalità possa funzionare meglio.