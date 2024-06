Schneider Electric lancia un programma europeo di mentoring rivolto alle donne

(Adnkronos) – Milano, 20 giugno 2024 – Sono aperte le candidature per partecipare all’European Women Mentoring Program di Schneider Electric: un programma che si rivolge alle laureande e alle giovani professioniste dei settori del digitale, dell’ingegneria e della sostenibilità, per offrire loro una importante opportunità di sviluppo personale e di carriera.

Il programma, che inizierà a settembre 2024, ha una durata di sei mesi. Le partecipanti saranno accompagnate ognuna da una mentore, in un percorso di crescita e di empowerment fatto di sessioni di mentoring individuali, formazione, partecipazione a eventi organizzati da Schneider Electric, occasioni di networking e di orientamento di carriera, strumenti per rafforzare la fiducia in sé stesse, costruire il proprio “brand” e molto altro ancora.

Il Women Mentoring Program si inquadra nell’impegno di Schneider Electric rivolto alle nuove generazioni e negli obiettivi di parità di genere che il Gruppo persegue.

Schneider, infatti, si è posta l’obiettivo di fare in modo che entro il 2025 il 50% delle persone di nuova assunzione, il 40% del management di prima linea e il 30% del personale direttivo di alto livello siano donne; a ciò si accompagna l’impegno per ridurre il gap salariale in tutti gli oltre 100 paesi del mondo in cui l’azienda è presente a meno dell’1%, sempre entro il 2025.

“Il mentoring è un’occasione di valore in ogni momento della propria carriera, ma lo è ancor di più quando ci si sta affacciando sul mondo del lavoro o ci si è entrati da pochi anni. Si ha la possibilità di confrontare le proprie aspirazioni, di definirle meglio, attraverso il rapporto con una donna che offre un modello e condivide la sua esperienza e immergendosi a 360 gradi in tutto ciò che un’azienda come la nostra può offrire. E’ un percorso di reciproca scoperta, che ci permette di far emergere e valorizzare i talenti e le caratteristiche individuali di queste giovani donne, indirizzandole verso ruoli in cui possono dare il meglio di sé” commenta Chantal Scaccabarozzi, VP Risorse Umane di Schneider Electric Italia.

Focalizzando il programma sulle carriere STEM e sulla sostenibilità, Schneider Electric vuole contribuire a ridurre il gap di genere che interessa in modo particolare l’area scientifica e tecnologica e di favorire l’accesso alle nuove professioni legate alla sostenibilità, la cui richiesta è in grandissimo aumento. Infine, partecipare al Woman Mentoring Program è un’opportunità anche per le mentori stesse, che sono coinvolte in una formazione specifica e trarre arricchimento dallo scambio, anche in ottica intergenerazionale.

Schneider Electric è riconosciuta a livello globale per la sua capacità di offrire condizioni paritarie e inclusive e promuovere le pari opportunità nella società; tra i riconoscimenti si ricorda la presenza da otto anni consecutivi nel Bloomberg Gender Equality Index e l’inserimento nella Top 100 Globally for Gender Equality di Equileap.

Le persone interessate a candidarsi possono farlo online sul sito Schneider Electric a questo indirizzo:

Informazioni su Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On.

La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo leader globali nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive.

Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall'intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti. Siamo un'azienda di persone con un ecosistema di 168.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Ivonne Carpinelli, Cristiana Stradella

; ;