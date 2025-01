Il contesto della protesta

Il , i magistrati italiani scenderanno in piazza per manifestare contro la riforma della giustizia proposta dal governo. Questa decisione è stata presa dal Consiglio direttivo dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) durante una riunione tenutasi a Roma. La riforma, che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, è vista dai magistrati come una minaccia all’indipendenza della magistratura e al corretto funzionamento del sistema giudiziario.

Le modalità della protesta

Durante le cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario, i magistrati indosseranno la toga e una coccarda tricolore, abbandonando l’aula in modo composto nel momento in cui il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, o un suo rappresentante prenderanno la parola. Questa azione simbolica è pensata per sottolineare il dissenso nei confronti della riforma, senza compromettere il rispetto delle istituzioni. Inoltre, i magistrati si riuniranno all’esterno delle aule, esponendo cartelli con frasi significative tratte da testi sulla Costituzione, per richiamare l’attenzione sul valore dei principi democratici.

Le reazioni e le prospettive future

La decisione di scioperare ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, molti magistrati vedono questa protesta come un atto necessario per difendere l’autonomia della giustizia; dall’altro, ci sono voci critiche che sostengono che la riforma sia necessaria per rendere il sistema giudiziario più efficiente. Il Comitato direttivo centrale dell’Anm ha anche deciso di rimandare ulteriori iniziative di protesta e sensibilizzazione a una prossima riunione, segno che la questione rimane aperta e che i magistrati sono pronti a continuare la loro battaglia per la giustizia.