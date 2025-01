Arrivano le tutele graduate anche per gli utenti vulnerabili che potranno avere un risparmio significativo in bolletta sino a marzo 2027. Le domande dovranno essere inviate in via telematica sui siti dei fornitori di servizi energetici.

La bolletta della luce è diventata una delle tasse che gli italiani si ritrovano a pagare ogni anno e che purtroppo è vittima degli aumenti e del caro vita di questi ultimi anni. Vediamo quindi come si può contenere questa spesa e chi ha diritto ad uno sconto importante per il 2025.

Bolletta luce: possibilità di ottenere uno sconto di 113 euro all’anno

Un modo per risparmiare, evitando di ricorrere all’utilizzo di candele e senza rinunciare all’utilizzo degli elettrodomestici, esiste ed è la tutela graduata che consiste nel far risparmiare 113 all’anno, sino al 31 marzo 2027, per le persone più vulnerabili che in Italia sono ben 11 milioni.

Questa novità dovrebbe essere approvata da Arera nella giornata di domani, 16 gennaio, e diventare a tutti gli effetti operativa.

Per utenti vulnerabili sono da intendersi: gli over 75, i disabili, chi vive in una zona non interconnessa o coinvolta da eventi calamitosi, nonché chi si trova in condizioni economiche svantaggiate.

Come fare domanda e le parole del deputato Gusmaroli

Chi rientra in questa condizioni può fare domanda da febbraio sino al 30 giugno, seguendo le indicazioni che gli esercenti pubblicheranno sui rispettivi siti web.

Questo è stato resto possibile da un emendamento effettuato dal deputato Alberto Gusmaroli che interpellato sulla questione ha fatto sapere: “Si rendono possibili significativi risparmi in bolletta per milioni di consumatori vulnerabili anche le utenze vulnerabili che si trovano nel mercato libero dell’energia (oggi più caro rispetto a ogni altro mercato) o nel mercato tutelato potranno richidere di confluire nel sistema a tutele graduali, al momento il più vantaggioso dal punto di vista economico”.