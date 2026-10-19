La procura di Milano ha avanzato richieste di custodia cautelare per diversi maggiorenni dopo i disordini in centro; in questura sono passate 271 persone, molte minorenni.

Le giornate di disordine nel centro di Milano hanno lasciato uno scenario di indagini e provvedimenti: la procura ha chiesto la convalida di alcuni arresti e la misura cautelare in carcere per ragazzi maggiorenni sospettati di episodi di violenza e saccheggio. Nel frattempo la questura ha registrato decine di feriti tra le forze dell’ordine e centinaia di persone accompagnate per identificazione.

Il quadro resta in evoluzione, con il giudice per le indagini preliminari che dovrà fissare gli interrogatori per i coinvolti.

Richieste di custodia cautelare e procedimenti in corso

La Procura di Milano ha formalizzato la richiesta di convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere per cinque giovani maggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 20 anni fermati sabato in relazione alla cosiddetta guerriglia urbana avvenuta nel centro cittadino.

La richiesta è stata firmata dalla pm Giovanna Cavalleri che coordina le indagini insieme al procuratore Marcello Viola e il fascicolo è passato all’ufficio del giudice per le indagini preliminari, che provvederà a fissare i relativi interrogatori. Per gli scontri avvenuti domenica, un secondo gruppo di giovani è al centro di analoghe richieste: i pm hanno chiesto la detenzione per altri sei maggiorenni, in questo caso con i provvedimenti predisposti dalla pm Donata Stasi.

Sommandoli, sono undici i maggiorenni per i quali la procura ha avanzato istanze di custodia cautelare.

Accuse contestate

I capi d’accusa principali contestati ai fermati comprendono resistenza pluriaggravata e devastazione e saccheggio. Tali figure giuridiche sono al centro delle valutazioni del pubblico ministero e del giudice, che dovranno verificare la fondatezza delle imputazioni e l’eventuale sussistenza dei presupposti per la detenzione cautelare. L’avanzamento delle richieste giudiziarie riflette l’orientamento investigativo sulla responsabilità individuale nei disordini verificatisi durante le manifestazioni.

Bilancio numerico degli interventi e caratteristiche dei fermati

Il bilancio operativo comunicato dalla polizia indica che 271 persone sono state accompagnate in questura per le attività di identificazione e accertamento; di queste, ben 220 erano minorenni e circa 60 stranieri. Tra i soggetti portati in questura, 32 sono stati arrestati (di cui 13 stranieri e 23 minorenni) e 28 sono stati denunciati (15 stranieri e 23 minorenni). Inoltre per 174 persone è scattato il fermo di prevenzione, misura prevista dal recente decreto di sicurezza. Sul fronte delle forze dell’ordine, il conteggio ufficiale segnala 14 operatori feriti suddivisi tra agenti di polizia e personale della polizia locale.

Implicazioni dell’alto numero di minorenni

La presenza predominante di minori tra gli accompagnati e gli arrestati è un elemento che condiziona le modalità operative delle forze dell’ordine e le scelte investigative, poiché la legge e le prassi prevedono trattamenti specifici per gli under 18. Questo dato ha suscitato osservazioni da parte di figure istituzionali e amministrative, che invitano a riflettere sulle cause della partecipazione giovanile e sulle misure di contrasto appropriate.

Mobilitazione sociale e reazioni politiche

Parallelamente alle operazioni di polizia, movimenti nati sui social hanno annunciato forme di mobilitazione continue: un gruppo che si identifica sotto la denominazione ‘Movimento 17 ottobre’ ha rilanciato appuntamenti settimanali in diverse piazze, invitando a concentrarsi nelle ore pomeridiane. Nei canali diffusi dagli organizzatori circolano materiali di orientamento come una brochure di suggerimenti per partecipare alle manifestazioni e indicazioni operative per evitare le identificazioni e gestire i rischi, documenti che hanno alimentato il dibattito sul ruolo della comunicazione digitale nelle manifestazioni.

Sul piano istituzionale, il vertice del governo ha convocato una riunione per valutare ulteriori strumenti di sicurezza: tra le ipotesi discusse è tornata alla luce la possibilità di misure analoghe a provvedimenti già utilizzati in passato in contesti di particolare tensione. Anche rappresentanti della sicurezza pubblica e dirigenti della polizia si sono incontrati per fare il punto sulle strategie operative e sulle azioni immediate da mettere in campo per prevenire nuove escalation.

Dichiarazioni di ex responsabili delle forze di ordine

Un ex prefetto, con passate esperienze anche come questore in grandi città, ha definito l’insieme degli eventi come un elemento che impone «studio e riflessione», sottolineando come la partecipazione di molti giovani e minorenni rappresenti una novità che condiziona l’azione delle forze di polizia e richieda una risposta dissuasiva calibrata. Ha inoltre osservato che, pur con criticità locali, molte operazioni hanno funzionato secondo gli obiettivi prefissati.

La situazione resta sotto monitoraggio: le prossime fasi giudiziarie, gli interrogatori e le eventuali decisioni del gip definiranno il destino processuale dei fermati, mentre le istituzioni proseguiranno il confronto politico e operativo per gestire la persistente tensione nelle strade cittadine.