Tensioni in semifinale

La semifinale di Ballando con le Stelle ha visto un acceso confronto tra le giurate Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Durante la serata, Lucarelli ha assegnato un voto di 6 alla performance di Bruganelli, un punteggio che ha suscitato reazioni contrastanti. Questo voto, sebbene sufficiente, è stato interpretato come un modo per ridurre la visibilità della concorrente, un tema già discusso in precedenti apparizioni della Lucarelli.

Alessandro Cattelan, noto conduttore e commentatore, ha ripreso la situazione su X, esprimendo il suo stupore con un semplice “Aaaaaaaaaaaaaaah”. Questo commento ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno subito collegato la situazione al podcast “Supernova”, dove Lucarelli aveva parlato della sua strategia di voto. Cattelan ha colto l’occasione per sottolineare come il voto di Lucarelli fosse un tentativo di far sparire Bruganelli dalla scena, un approccio che ha suscitato ulteriori polemiche.

Il significato di ‘rinculo’

Durante la serata, un altro momento di tensione è emerso quando Bruganelli ha mostrato confusione riguardo al termine ‘rinculo’, utilizzato da Lucarelli. La situazione è diventata comica quando Milly Carlucci è intervenuta per spiegare il significato del termine, dimostrando che anche in un contesto di alta tensione, l’umorismo può emergere. Questo episodio ha messo in evidenza non solo le divergenze tra le giurate, ma anche la capacità del programma di intrattenere il pubblico con momenti inaspettati.

Scivoloni e polemiche

La serata non è stata priva di ulteriori polemiche. Lucarelli ha anche criticato il maestro Angelo Madonia, il quale, nonostante fosse stato escluso dal programma, ha continuato a promuovere la sua partner Bruganelli sui social media, trascurando la sua ex partner Federica Pellegrini. Questo comportamento ha sollevato interrogativi sulla professionalità e sull’etica all’interno del programma, portando Lucarelli a commentare: “La mestizia, fino alla fine.” Le sue parole hanno colpito nel segno, evidenziando un clima di tensione che ha caratterizzato l’intera serata.