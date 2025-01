Scontro tra Lega e FdI sul decreto Cultura: tensioni in commissione

Introduzione al dibattito sul decreto Cultura

Il recente dibattito sul decreto Cultura ha acceso le tensioni tra Lega e Fratelli d’Italia (FdI), con un emendamento che mira a ridurre il potere delle Soprintendenze. Questo provvedimento, attualmente in esame presso la commissione Cultura della Camera, ha suscitato forti reazioni da parte dell’opposizione e del ministero della Cultura, evidenziando le divergenze interne alla maggioranza di governo.

Il contenuto dell’emendamento e le reazioni

L’emendamento, presentato dal deputato della Lega Gianangelo Bof, prevede di limitare il potere delle Soprintendenze riguardo a interventi su aree tutelate. In particolare, si propone di svuotare il loro assenso vincolante per opere come l’apertura di strade o l’installazione di cartelli pubblicitari in prossimità di beni paesaggistici. Questa proposta ha scatenato le ire dell’opposizione, che la definisce un “colpo di mano inaccettabile” e accusa il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, di voler danneggiare il patrimonio culturale italiano.

Le posizioni dei partiti e il futuro del provvedimento

La Lega, da parte sua, sostiene che l’emendamento rappresenti un passo verso la semplificazione burocratica, in linea con il programma del governo. Tuttavia, il ministero della Cultura ha espresso un parere negativo sull’emendamento, chiedendone il ritiro. Questo ha portato a un vero e proprio braccio di ferro tra Lega e FdI, con il ministro Alessandro Giuli che si oppone a qualsiasi modifica che possa indebolire il ruolo delle Soprintendenze. La situazione è ulteriormente complicata da una proposta di modifica che prevede un parere obbligatorio ma non vincolante delle Soprintendenze, che potrebbe essere esaminata nella prossima riunione della commissione.

Conclusioni e sviluppi futuri

Il dibattito sul decreto Cultura è emblematico delle tensioni interne alla maggioranza di governo, con Lega e FdI che si trovano in una posizione di confronto diretto. Mentre la commissione si prepara a discutere gli emendamenti, il futuro del provvedimento rimane incerto. La prossima settimana sarà cruciale per capire se le divergenze tra i partiti porteranno a un compromesso o a un ulteriore inasprimento del conflitto.