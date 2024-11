Controlli intensificati nel carcere di Sulmona

Negli ultimi giorni, il carcere di massima sicurezza di Sulmona ha visto un incremento significativo dei controlli da parte degli agenti di polizia penitenziaria. In un periodo di soli dieci giorni, sono stati scoperti ben dieci telefoni cellulari, un fenomeno che solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza all’interno della struttura. I baschi blu, impegnati in operazioni di monitoraggio, hanno sequestrato circa settanta dispositivi dall’inizio dell’anno, evidenziando un problema persistente che richiede attenzione e misure preventive.

Il traffico di telefoni cellulari nel penitenziario

Il fenomeno del traffico di telefoni cellulari all’interno delle carceri non è nuovo, ma la situazione a Sulmona sembra essere particolarmente critica. Solo lo scorso aprile, due uomini provenienti da Napoli sono stati arrestati mentre tentavano di introdurre telefoni nell’area del penitenziario. Questo episodio ha messo in luce la vulnerabilità delle strutture carcerarie e la necessità di rafforzare le misure di sicurezza. I telefoni cellulari, infatti, possono essere utilizzati dai detenuti per comunicare con l’esterno, facilitando attività illecite e compromettendo la sicurezza sia all’interno che all’esterno del carcere.

Le conseguenze per i detenuti

Nonostante i controlli e i sequestri, la presenza di telefoni cellulari tra i detenuti continua a rappresentare una sfida per le autorità penitenziarie. Gli agenti della struttura hanno segnalato che i detenuti sorpresi con i telefoni non sono stati ancora trasferiti, sollevando interrogativi sulle misure disciplinari adottate. La gestione di tali situazioni è complessa e richiede un approccio equilibrato che consideri sia la sicurezza del penitenziario che i diritti dei detenuti. È fondamentale che le autorità competenti trovino soluzioni efficaci per prevenire l’introduzione di dispositivi non autorizzati e garantire un ambiente più sicuro per tutti.