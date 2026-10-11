Scopri cosa nasconde la discussa notte tra Morello e Fiordelisi e le prove che Antonella ha condiviso

Nei giorni precedenti il debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip i social hanno registrato un’impennata di commenti su una presunta relazione tra Federica Morello e Giulio Fratini ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Il fermento è partito da una frase enigmatica pubblicata su Instagram dall’ex concorrente di Alfonso Signorini, che ha suscitato una cascata di ipotesi tra i follower, senza però fornire nomi concreti.

Il commento su Instagram che ha acceso la polemica

Il post, divulgato a metà settembre 2026, recitava: “Sono consapevole di essere l’ossessione più grande di un ex insicuro che va con una tua amica pensando di farti i dispetti“. Sebbene Antonella Fiordelisi non avesse nominato né l’ex ragazzo né l’amica coinvolta, la frase è stata interpretata come una frecciatina rivolta a Giulio Fratini e, per estensione, a Federica Morello.

Questo spunto ha alimentato una vera e propria vortice di gossip in vista del reality.

Le dichiarazioni di Federica Morello in Grande Fratello Vip

Durante le prime puntate del programma, Federica Morello ha colto l’occasione per dare la propria versione dei fatti. Ha confermato di aver trascorso una notte a casa di Antonella, ma ha sottolineato che l’alloggio era stato organizzato per esigenze personali: “Io sono andata a dormire una sola notte da lei, è vero, ma quella sera avevo già prenotato un hotel per i fatti miei“, ha spiegato.

Ha aggiunto che la giovane l’avrebbe invitata perché il giorno successivo aveva uno shooting e necessitava di aiuto, negando qualsiasi legame di amicizia profonda, con la frase ironica “Amiche? Ma va!“. La cronologia dei loro incontri è stata precisata: si sarebbero conosciute il 27 febbraio, in occasione della presentazione di un evento comune.

Le chat che Antonella Fiordelisi ha pubblicato

Qualche giorno dopo le dichiarazioni di Morello, Antonella Fiordelisi ha deciso di reagire pubblicando su Instagram degli screenshot di una conversazione su WhatsApp che, a suo avviso, proviene da Federica. Nella cattura, il nome e la foto del contatto sono stati oscurati, ma i contenuti testuali suggeriscono fortemente l’identità della mittente. I messaggi, risalenti ad aprile, mostrano una serie di scambi in cui la donna sembra chiedere un alloggio temporaneo, promettendo di trovare un hotel a prezzo contenuto.

Cosa mostrano i messaggi

Il primo messaggio, inviato a mezzanotte, recita: “Sei un amore! Allora io domani mattina guardo ancora che magari trovo qualche hotel che non mi costa un rene e lo prendo, altrimenti ti avviso ma non voglio essere minimamente un peso“. Il giorno successivo, la stessa persona scrive: “Amoreee ho cercato in lungo e in largo ma è un casino con sti hotel in questa settimana, se è ancora disponibile la tua proposta per questa notte sarei felice di accettarla! Mi sdebiterò!“. Infine, un ringraziamento: “Grazie amore per la serata di ieri, grazie per avermi invitata! Sei stupenda dentro e fuori. Spero di vederti presto tvb“. Tali frasi sembrano contraddire la narrazione di Morello, dove l’ospite avrebbe accettato per motivi di lavoro, non per una ricerca di sistemazione economica.

Prospettive future e possibili reazioni

Al momento, non risulta se Federica Morello sia stata avvertita della pubblicazione delle conversazioni e se intenda rispondere a queste nuove accuse. La vicenda ha già attirato l’attenzione dei fan di Grande Fratello Vip i quali attendono ulteriori chiarimenti durante le prossime puntate. Nel frattempo, la discussione rimane aperta sui social, con argomenti che oscillano tra l’analisi delle parole di Instagram e la verifica dell’autenticità dei messaggi di WhatsApp. Resta da vedere se la direzione del reality prenderà posizione ufficiale o se la questione si chiuderà con la semplice fine del programma.