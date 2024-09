Scopriamo insieme gli identità dei sei nuovi danzatori professionisti partecipanti al programma Ballando con le Stelle.

L'ultima edizione di Ballando con le Stelle sta entrando nel vivo e inizierà ufficialmente il 24 settembre. Sei nuovi ballerini si uniranno al team del popolare show, come riferito da Novella 2000. I nuovi membri includono tre uomini e tre donne: Giovanni Pernice, Nikita Perotti, Carlo Aiola, Sophi...

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle sta entrando nel vivo e inizierà ufficialmente il 24 settembre. Sei nuovi ballerini si uniranno al team del popolare show, come riferito da Novella 2000. I nuovi membri includono tre uomini e tre donne: Giovanni Pernice, Nikita Perotti, Carlo Aiola, Sophia Berto, Erica Martinelli e Rebecca Gabrielli.

Il nome in cima alla lista dei nuovi ingressi è quello di Giovanni Pernice. Il danzatore originario della Sicilia è un volto familiare nella versione britannica del talent show, Strictly, dal 2015. Pernice ha un ampio seguito nel Regno Unito e ha accumulato oltre 1,1 milioni di follower su Instagram.

Novità assoluta, due giovani ballerini di 20 anni, Nikita Perotti e Sophia Berto, che i fan del talent show potrebbero riconoscere come vincitori di Ballando On The Road nel 2023, si uniranno al cast.

Anche Erica Martinelli, nota ballerina di danza latina e pluricampioina, farà parte del team di professionisti per questa nuova stagione.

È stato inoltre annunciato che Carlo Aloia, ricordato dal pubblico come due volte campione italiano di danze latino americane e partecipante al talent show di Canale 5 Baila, presentato da Barbara d’Urso, entrerà a far parte del cast.

Infine, Rebecca Gabrielli, che ha già partecipato al talent show in passato accompagnando diverse celebrità, tornerà quest’anno affiancando uno dei concorrenti del talent show.

Nell’edizione precedente della danza, Samuel Peron, Simone Casula e Lucrezia Lando non faranno più parte del gruppo di ballerini. Tenendo presente che i concorrenti inediti saranno 13, dopo aver fatto i conti, possiamo affermare che altri due personaggi storici non faranno più parte della competizione. Ma chi potrebbero essere?