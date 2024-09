Scopriamo Mariuccia, la veterana del windsurf in Italia.

Mariuccia, o Maria Carla Rivano, anche avvicinandosi ai 98 anni, è la windsurfista più longeva dell'Italia. Oltre al windsurf, pratica sci, golf e ama camminare nei sentieri liguri. Durante l'inverno vive a Roma e d'estate affitta una casa a Porto Pollo, in Sardegna, dove surfa da più di trent'anni. Nonostante sia rimasta vedova giovane con tre figli, Mariuccia non ha mai smesso di vivere la vita appieno, sposandosi un secondo volta con un uomo di trent'anni più giovane. Oltre allo sport, la sua più recente passione è il pianoforte. Mariuccia considera la sua attività fisica parte normale della sua vita e non ha intenzione di fermarsi.

Mariuccia, ovvero Maria Carla Rivano, è la windsurfista più longeva dell’Italia, pur avvicinandosi ai 98 anni. Durante l’estate, spesso la troverai a cavalcare le onde sarde, mentre in inverno preferisce lo sci. Fra le sue attività ricorrenti c’è anche il golf, praticato presso un circolo a Roma e lunghe passeggiate nei sentieri liguri, dove è originaria e dove ha incontrato il suo secondo marito, che è più giovane di lei di trent’anni. Nonostante la sua età avanzata, Mariuccia rimane attiva e vede la sua attitudine allo sport come una normale parte della sua vita, tanto da non capire il motivo dell’interesse che suscita.

Lei è già in attesa del prossimo anno, in particolare l’estate, avendo confermato il noleggio della sua abituale casa vacanze a Porto Pollo, un comune di Palau. La sua passione per la Sardegna e il surf risale a oltre trent’anni fa, quando ha visitato Gallura per la prima volta, ospite di suo fratello a Porto Rafael. Sul surf ha continuato a tornare numerosissime volte con il suo primo marito durante i fine settimana, cogliendo le opportunità fra il lavoro. Queste abitudini appaiono ancora oggi, non essendo molto mutate nel tempo.

Mariuccia esprime la sua fortuna di essere stata supportata da Mb Pro Center e dal suo amico e istruttore Mike, che la aiuta, durante le uscite in acqua. La sua età non sembra affatto affievolire la sua passione e la sua energia.

Mariuccia è una donna che non si lascia abbattere dai colpi della vita. Nonostante sia rimasta vedova molto giovane, con la responsabilità di tre figli da crescere, ha continuato a guardare avanti. Dopo vent’anni di vedovanza, nella sua amata Liguria, sulla strada della vita incrocia Mauro Bernasconi, un ingegnere di trent’anni suo junior, innamorandosi di lui e sposandolo. Si racconta con uno spirito giovane e vitale, affermando di amare la vita e di non avere tempo da perdere, tra lunghe passeggiate al fianco di Mauro all’alba e le serate trascorse al caldo con lui, rinunciando volentieri al suo tempo di lettura in inglese.

Mariuccia ha sempre cercato di vivere la sua vita appieno, senza mai lasciarsi sopraffare dalle responsabilità di madre. Una donna attiva, coinvolta nelle attività dei suoi figli, tanto da condividere con loro anche lo sport, dal tennis al nuoto, e il golf. È proprio il golf, sport che ha ripreso a praticare in età avanzata, che l’ha resa una delle golfiste più anziane attive.

Ora, nonostante sia diventata nonna, Mariuccia non sembra aver cambiato stile di vita. L’ultima delle sue passioni è il pianoforte, nata da una semplice proposta della maestra di uno dei suoi nipoti a Roma. Da lì, la curiosità e il desiderio di imparare nuove cose l’hanno portata a cimentarsi con l’Inno alla Gioia, per arrivare a suonare altre melodie. Conclude Mariuccia che non ha intenzione di fermarsi e di continuare a imparare.