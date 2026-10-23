Scossa di magnitudo 4.3 registrata nel Tirreno Meridionale

Alle 11:51 del 23 ottobre 2026 l'INGV ha registrato una scossa di magnitudo 4.3 nel Tirreno Meridionale [Mare], profondità 24 km. Indicazioni di sicurezza e contatti.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 (scala Richter) è stata registrata nel Tirreno Meridionale [Mare] il 23 ottobre 2026 alle 11:51, secondo i dati ufficiali. L’evento è avvenuto ad una profondità di 24 km, rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L’epicentro è indicato come Tirreno Meridionale [Mare], ossia in mare, come riportato dalla fonte ufficiale.

Per i dati tecnici e l’eventuale aggiornamento si rimanda alla comunicazione dell’istituto: terremoti.ingv.it.

I parametri pubblicati dall’INGV sono i seguenti: magnitudo 4.3 (scala Richter) e profondità 24 km. Al momento le informazioni disponibili sono quelle diffuse dall’ente di monitoraggio sismico.

La cronaca resta aggiornata con eventuali note ufficiali. Non sono riportati altri dettagli provenienti dalle fonti autoritative citate.

Anche per scosse di magnitudo 4.3 come quella registrata oggi è utile ricordare alcune semplici norme di comportamento. Se ci si trova all’interno di un edificio, cercare riparo sotto un tavolo robusto o vicino allo stipite di una porta portante e allontanarsi da finestre, oggetti pendenti e librerie. Se si è all’aperto, mantenere la distanza da edifici, cornicioni e strutture precarie.

In caso di emergenza contattare il numero unico 112. Per informazioni di protezione civile e indicazioni ufficiali consultare la pagina della Protezione Civile. Evitare l’uso degli ascensori fino a cessato rischio e seguire le indicazioni delle autorità competenti.