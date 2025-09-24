Roma, 24 set. (Adnkronos) – Il decreto legge sull'esame di Maturità sarà all'esame dell'aula della Camera da lunedì 27 ottobre. Lo ha stabilito la capigruppo di Montecitorio.
Home > Flash news > Scuola: dal 27 ottobre dl Maturità all'esame dell'aula della...
Scuola: dal 27 ottobre dl Maturità all'esame dell'aula della Camera
Roma, 24 set. (Adnkronos) - Il decreto legge sull'esame di Maturità sarà all'esame dell'aula della Camera da lunedì 27 ottobre. Lo ha stabilito la capigruppo di Montecitorio....