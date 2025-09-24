Home > Flash news > Scuola: dal 27 ottobre dl Maturità all'esame dell'aula della...

Scuola: dal 27 ottobre dl Maturità all'esame dell'aula della Camera

Roma, 24 set. (Adnkronos) – Il decreto legge sull'esame di Maturità sarà all'esame dell'aula della Camera da lunedì 27 ottobre. Lo ha stabilito la capigruppo di Montecitorio.