Scuola: Fratoianni (Avs), 'no a Invalsi in Cv studente, riproporrò emendamento 2017'

Scuola: Fratoianni (Avs), 'no a Invalsi in Cv studente, riproporrò...

Scuola: Fratoianni (Avs), 'no a Invalsi in Cv studente, riproporrò...

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – "Il leghista Sasso oggi polemizza con coloro che accolsero nel 2017 un mio emendamento per scongiurare l’ingresso delle prove Invalsi nel curriculum degli studenti. Invece di difendere il suo ministro Valditara dovrebbe difendere il mondo della scuola del Sud e chiedere più investimenti per portarlo al livello delle regioni settentrionali. Quell’emendamento del 2017 lo riproporrò…". Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Ci vuole davvero tanto coraggio, come fa oggi l’onorevole Sasso, a parlare di buonsenso e di voler evitare disparità tra alunni del Sud e del Nord, difendendo l’introduzione dei risultati delle prove Invalsi nel curriculum degli studenti così come vuole il suo ministro Valditara. Vorrei ricordargli che i bambini del Sud già alle elementari, purtroppo, vanno a scuola di fatto – prosegue il leader di Si – un anno in meno rispetto a quelli del Nord e che la Lega si dovrebbe vergognare di cercare approfittare di questa situazione".

"E’ incredibile che il leghista pugliese Sasso invece di chiedere più investimenti sull’istruzione nel Mezzogiorno, per portare il sistema scolastico del Sud allo stesso livello di quello delle regioni settentrionali, pensi invece a difendere chi in questo governo lavora per penalizzare i giovani meridionali due volte – conclude – E arriva addirittura a polemizzare con coloro che nel 2017, ripensandoci, approvarono un mio emendamento per scongiurare l’ingresso delle prove Invalsi nel curriculum. Quell’emendamento lo proposi allora e lo riproporremo".