Scuola: Marti (Lega), 'chiuso iter voto in condotta in commissione Istruzione'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “In commissione Istruzione al Senato, oggi, abbiamo terminato i lavori relativi al voto in condotta. Una revisione della disciplina in materia di valutazione degli studenti e a garanzia dell’autorevolezza del personale scolastico, voluta fortemente dal ministro Giuseppe Valditara e dalla Lega. Un segnale inequivocabile e di buonsenso a tutela di chi ogni giorno lavora per garantire la formazione e il futuro dei ragazzi e contro chi compie azioni lesive della dignità dell’istituzione scolastica. Avanti tutta per una norma che disciplina ulteriormente le regole a scuola”. Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Istruzione a Palazzo Madama.