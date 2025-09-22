Scuola: Mattarella, 'sconfiggere ogni abbandono, istruzione sia ovunque'

Napoli 22 set. (Adnkronos) - "La nostra Costituzione stabilisce all’articolo 34 che 'la scuola è aperta a tutti'. È l’idea stessa di democrazia a illuminare questo principio. È l’affermazione di un diritto. Apertura vuol dire tenacia nello svolgi...

Napoli 22 set. (Adnkronos) – "La nostra Costituzione stabilisce all’articolo 34 che 'la scuola è aperta a tutti'. È l’idea stessa di democrazia a illuminare questo principio. È l’affermazione di un diritto. Apertura vuol dire tenacia nello svolgimento del proprio compito, successo nell’opera di integrare in modo efficace tutti. Tutti! Oggi, con il ministro, abbiamo visitato classi di scuole in luoghi non convenzionali: sono stati coinvolti in questo evento un istituto di pena per minori e un ospedale.

Sconfiggendo ogni abbandono, occorre l’impegno affinché scuola sia davvero ovunque". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all'Istituto comprensivo 'Gioacchino Rossini', ultima tappa dell'inaugurazione dell'anno scolastico a Napoli.