Scuola: Schlein, 'Pd la riporti al centro, inorridita da 'merito' in nome ministero'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – "Come Pd dobbiamo fare di tutto per ridare centralità nel dibattito pubblico alla scuola, al diritto alla conoscenza". Così Elly Schlein alla commemorazione di Luigi Berlinguer alla Camera. "Mi ha inorridito la scelta di mettere il merito nel nome del ministero prima di dire cosa intendono fare per dare uguali opportunità di accedere ad un'istruzione di qualità".