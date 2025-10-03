Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Non ho capito bene cosa intenda il ministro Valditara quando parla di supporto psicologico x gli studenti tramite 'assistenti virtuali' o 'applicazioni'. Nelle mani di chi vorrebbe mettere i nostri ragazzi? Di Siri? Di ChatGPT? O al solito privatizzare la salute mentale? Spieghi". Così il senatore Pd, Filippo Sensi, sui social.
Home > Flash news > Scuola: Sensi, 'assistenti virtuali per studenti? Valditara spieghi'
Scuola: Sensi, 'assistenti virtuali per studenti? Valditara spieghi'
Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Non ho capito bene cosa intenda il ministro Valditara quando parla di supporto psicologico x gli studenti tramite 'assistenti virtuali' o 'applicazioni'. Nelle mani di chi vorrebbe mettere i nostri ragazzi? Di Siri? Di ChatGPT? O al solito privati...