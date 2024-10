Se Mi Lasci Non Vale: Un reality che mette alla prova le coppie in difficoltà, tra sfide e decisioni cruciali, supportate da esperti

Temptation Island continua a registrare ascolti notevoli e ora anche la Rai si prepara a lanciare un reality dedicato alle coppie in difficoltà. A fine ottobre, su Rai Due, debutterà Se Mi Lasci Non Vale, presentato da Luca Barbareschi. In questo show, sei coppie con problemi relazionali si sottoporranno a varie prove per decidere se continuare a stare insieme o separarsi definitivamente. I partecipanti vivranno in una villa e, nel corso di quattro settimane, affronteranno sfide, esperimenti sociali e candid camera, supportati da psicologi e coach emotivi che li guideranno nella loro scelta finale.

Parlando del programma, Barbareschi ha spiegato: “Questo è un reality, ma anche un esperimento sociale”.

“Quest’anno sarò presente in molti contesti. Non solo nel mio show Se Mi Lasci Non Vale. Posso anticiparvi che nei prossimi mesi avrete modo di vedere Barbareschi in diverse situazioni. Sarò in onda durante la sera, anche in orari insoliti. Insomma, sono tornato”.

Questo nuovo format può essere considerato a tutti gli effetti un reality, molto più di un semplice show. Luca Barbareschi lo descrive infatti come un docureality in cui sei vere coppie, selezionate con un lungo processo di casting in tutta Italia, non si sfideranno per vincere o essere eliminate. “Si tratta di coppie che vogliono rinvigorire la propria relazione dopo che hanno affrontato difficoltà nel tempo”, ha aggiunto Barbareschi in un’intervista a Libero.

Un gruppo di professionisti, composto da psicologi e coach mentali, guiderà le coppie nel loro percorso. Durante ogni puntata, ci saranno anche ospiti di rilievo, alcuni noti, che supporteranno i partecipanti in attività e sfide interessanti. Al termine del percorso, le coppie dovranno scegliere se separarsi o continuare il loro cammino insieme, pur adottando modalità diverse.

💕 Il programma di incontri riprende su Rai.