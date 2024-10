Questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, scopriremo i risultati del televoto che coinvolge Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi. Gli spettatori sono invitati a esprimere la propria preferenza, e il concorrente con meno voti verrà eliminato. Secondo le ultime rilevazioni, sembra che Michael Castorino sia il più a rischio di essere escluso nel prossimo televoto.

Presentazione di Michael Castorino

“Michael Castorino, 35 anni, risiede a Milano. Non è molto appassionato di studi, avendo sempre lavorato, ma ha sempre coltivato il sogno di diventare attore. Ha una forte inclinazione per l’organizzazione di eventi, che è diventata la sua professione quando ha avviato la sua agenzia di feste per bambini, creata gradualmente come se fosse una seconda famiglia. I genitori si sono separati durante la sua infanzia e ha due fratelli. Non ha mai intrapreso relazioni amorose durature.”