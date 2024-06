Senato: Boccia, 'troppe fiducie, da Meloni prove tecniche di premierato'

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – "Abbiamo contestato al governo questo approccio ormai automatico di ricorso al voto di fiducia indipendentemente dal contenuto dei provvedimenti. Loro prevedono voti di fiducia anche su provvedimenti che non sono ancora usciti dal Consiglio dei ministri e questo è molto grave". Lo riporta il presidente dei senatori Pd Francesco Boccia al termine della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.

"Hanno superato il record sia come decreti, siamo oltre 60, sia come numero di fiducie. Non so se per Giorgia Meloni queste sono le prove tecniche di premierato, ma se lo sono, sono disastrose. Di fatto mettono la fiducia su loro stessi: noi contestiamo questo metodo che umilia il lavoro parlamentare", denuncia l'esponente dem.