Senato: ok Aula a ddl professioni pedagogiche e educative

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n.788, recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. A favore 129 voti, nessun contrario e cinque astenuti....