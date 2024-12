Il ministro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito lo sbarco dei migranti dalla nave Open Arms a Lampedusa, è stato assolto. La sentenza di primo grado è ora arrivata.

Salvini in aula bunker per il caso Open Arms: la sentenza

Il leader leghista è difeso dall’avvocato Giulia Bongiorno che ha chiesto l’assoluzione del suo assistito “perché il fatto non sussiste“. Dello stesso pensiero anche i giudici del tribunale di Palermo: emesso il verdetto di primo grado.

La lettura del dispositivo è stata accolta con un applauso da parte dei politici e dei sostenitori giunti per esprimere la loro solidarietà a Salvini. Il ministro ha poi abbracciato a lungo la fidanzata Francesca Verdini, che era presente in aula. “Siete stati tutti bravi“, sarebbero state queste le prime parole di Salvini vedendo la commozione del suo avvocato.

“È un grande giorno per l’Italia“. Così il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, ascoltando la sentenza di assoluzione di Matteo Salvini al processo Open Arms. Anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia esprime gioia alla lettura del verdetto: “Giustizia è fatta. Ho sempre creduto nelle buone ragioni che hanno guidato l’allora ministro dell’Interno Salvini nelle sue decisioni. Accolgo con soddisfazione questa sentenza”.

“È una sentenza che non assolve solo Salvini, ma un’idea di Paese. Chi usa gli immigrati per fare politica oggi ha perso, oggi torna in Spagna con le mani in saccoccia”. Ecco le prime parole del ministro pronunciate dopo la sentenza.