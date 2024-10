Alena e Senza Cri (un soprannome che le si addice, dato che sul palco “scompare Cristiana”) sono due cantanti del programma Amici. Oggi, nel programma quotidiano, abbiamo assistito a un intenso confronto tra le due. Il motivo di questo scontro risiede nel fatto che Senza Cri ha parlato male di Alena in sua assenza, e la redazione ha deciso di rivelare la verità.

“Cosa ne penso di Alena? Le hanno dato solo brani rap, ma non ha mai scritto una sua rima. Esistono cantanti pop che non scrivono, ma nel rap non è accettabile. Se sei una rapper, devi comporre! Chi non scrive, a mio avviso, perde di credibilità. Ora sta affrontando una sfida e non la vedo in una buona posizione”. Questo commento è stato mostrato ad Alena, che ha reagito male. “Ti avevo spiegato che non scrivevo perché non mi sentivo pronta e tu mi hai rassicurata dicendo che andava bene così. Ma nel video ho percepito un messaggio differente”.

Poco dopo, le due ragazze sono andate in giardino per cercare di risolvere la situazione.

Chi è Senza Cri?

In un intervento durante Amici, ha raccontato: “Mi chiamo Cristiana, ho 24 anni, sono originaria di Brindisi, ma dal 2018 vivo a Milano. La mia famiglia è rimasta a Brindisi: mio padre è biologo, mia madre insegna alle elementari e mia sorella sta studiando. Abbiamo vissuto molte esperienze insieme. La musica e la famiglia sono ciò che mi sta più a cuore. I miei genitori mi hanno sempre insegnato l’importanza delle responsabilità e hanno sempre sostenuto le mie aspirazioni. […] Mio padre ha lavorato per anni in una radio e a casa avevamo una vasta collezione di vinili. Ho iniziato a scrivere canzoni all’età di 15 anni, prima scrivevo solo poesie, poi le ho trasformate in musica”.