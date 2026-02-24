Sequestro dei terminal del canale di Panama: governo prende il controllo dopo la sentenza della Corte Suprema

Il governo panamense ha ordinato l'occupazione dei terminal del canale, citando interesse sociale urgente; CK Hutchison contesta l'azione e avvia l'arbitrato internazionale

Il governo di Panama ha disposto l’entrata e il controllo amministrativo dei due terminal agli ingressi del Canale di Panama, in una decisione conseguente a un pronunciamento della Corte Suprema che ha dichiarato invalida la concessione in favore di una società con sede a Hong Kong. L’azione statale riguarda i terminal di Balboa (versante Pacifico) e Cristóbal (versante Atlantico) e comprende l’acquisizione di beni mobili essenziali per le operazioni portuali, come gru, veicoli e sistemi informatici.

L’escalation rappresenta il punto più recente di una vicenda che intreccia aspetti legali, interessi economici e pressioni geopolitiche internazionali.

Contesto legale e motivazioni dell’occupazione

La mossa è stata formalizzata tramite un decreto che autorizza l’Autorità Marittima panamense a occupare i terminal per ragioni di interesse sociale urgente. La Corte Suprema aveva annullato la legge che legittimava la concessione della società operatrice, ritenendola costituzionalmente invalida; tale decisione ha rimosso la base giuridica dell’affidamento gestionale in capo all’azienda estera. Secondo il provvedimento governativo, l’occupazione include anche il trasferimento e la gestione dei beni e dei sistemi necessari per garantire la continuità delle attività portuali e la salvaguardia dei posti di lavoro.

Implicazioni immediate per le operazioni

All’arrivo delle autorità, l’operatore ha dichiarato la sospensione delle proprie attività e ha denunciato la presa di possesso come un atto illegittimo. Il decreto specifica che tra il materiale sottoposto all’occupazione rientrano computer, software e attrezzature meccaniche fondamentali per la movimentazione dei container. Il governo ha assicurato che sarà garantita la continuità operativa e la stabilità dell’occupazione, nominando una società terza per assumere temporaneamente la gestione dei terminal fino all’assegnazione di un nuovo contratto.

Rivalità internazionale e reazioni esterne

La vicenda è inserita in un quadro più ampio di attriti tra grandi potenze: le tensioni tra Stati Uniti e Cina si sono riflesse anche nella disputa sul controllo di infrastrutture strategiche come il Canale di Panama. In passato sono emerse contestazioni su operazioni di vendita e acquisizione dei terminal che hanno coinvolto investitori statunitensi, mentre Pechino ha espresso forte disappunto di fronte all’ipotesi di cessione a soggetti percepiti come ostili. La rappresentanza cinese ha definito la decisione giudiziaria e i successivi sviluppi come un errore dalle conseguenze politiche ed economiche rilevanti, sollevando toni di scontro diplomatico.

Posizione del governo panamense

Le autorità di Panama hanno respinto le minacce di ritorsioni internazionali e hanno difeso la decisione come un atto conforme alla legge, sottolineando l’indipendenza della magistratura. Il governo ha motivato l’occupazione con la necessità di tutelare l’ordine pubblico, la sicurezza delle infra­strutture e i posti di lavoro, rivendicando la legittimità dell’intervento in presenza di una sentenza che ha annullato la concessione. Contestualmente è stata predisposta una soluzione transitoria per la gestione dei terminal mediante l’affidamento a un gestore provvisorio internazionale, scelto per mantenere operativa la rotta marittima e l’economia connessa.

Prospettive legali e contenziosi internazionali

L’operatore colpito dall’occupazione ha annunciato l’intenzione di ricorrere a procedimenti arbitrali internazionali, attivando strumenti previsti dall’International Chamber of Commerce per contestare l’azione dello Stato. Le procedure di arbitrato potrebbero richiedere anni e sollevare questioni complesse su compensazioni per investimenti effettuati nel tempo. Nel frattempo, il governo panamense afferma che agirà nel rispetto delle garanzie legali previste dalla normativa nazionale e che ogni controversia sarà gestita secondo le vie istituzionali competenti.

Questa fase della vicenda rimette al centro del dibattito il ruolo strategico del Canale di Panama nelle rotte commerciali mondiali e la vulnerabilità delle infrastrutture critiche alle contese geopolitiche. Mentre le parti coinvolte valutano azioni legali e diplomatiche, la priorità dichiarata resta il mantenimento del funzionamento dei terminal e la tutela del personale locale, elementi che il governo intende preservare nel percorso verso una soluzione definitiva.