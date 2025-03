Settimana del cervello, Schillaci: "Rifinanziato Fondo per demenze"

Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) – "Le patologie che colpiscono il cervello segnano profondamente la vita di chi ne è affetto, con ripercussioni umane, sociali ed economiche che richiedono risposte coordinate. Il ministero della Salute ha adottato misure concrete per affrontare questa realtà: dal rifinanziamento del Fondo per l’Alzheimer e le demenze, con linee guida aggiornate per la diagnosi e il trattamento, al sostegno alle attività degli Irccs per le attività di ricerca nel campo delle neuroscienze, alla ricerca finalizzata e alla ricerca biomedica. Intervenire in maniera efficace significa anche agire sulla prevenzione". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci in un messaggio inviato al presidente della Società italiana di Neurologia Alessandro Padovani in occasione del convegno 'One Brain One Health: un primo bilancio della Strategia Italiana per la Salute del Cervello 2024- 2031' promosso oggi dalla Sin al Ministero della Salute.

"Sappiamo che quasi il 40% delle demenze potrebbe essere evitato adottando stili di vita sani e riducendo i fattori di rischio modificabili. Per questo, siamo costantemente impegnati in iniziative per sensibilizzare la popolazione e rafforzare l’identificazione tempestiva delle fragilità, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione. La collaborazione tra istituzioni, società scientifiche e comunità è fondamentale per garantire equità e innovazione nella tutela della salute cerebrale" ha poi concluso il ministro.