Shaila Gatta rivela la sua attrazione per un partecipante del Grande Fratello: si profila un triangolo amoroso.

Dopo l’inizio festoso, la casa ora vede sorgere i primi atriti, gruppetti e simpatie. Lorenzo Spolverato nutre un interesse per Shaila Gatta, ma lei lo ha respinto venerdì pomeriggio. Dopo la festa di compleanno di Amanda Lecciso, Lorenzo ha nuovamente tentato: “Sei risentito verso di me? La mia gelosia è unice. Sei una persona aperta, desiderosa di metterti in gioco qui, soprattutto dopo essere stata priva di libertà in passato. Sei vivace e abbiamo avuto buoni dialoghi. Ho avuto un’idea da qualcosa che non ti ho detto. So che potrei sembrare un po’ folle”. Ma questa volta, l’ex velina è stata ‘aperta’: “Una parte di me è attratta da te in un modo per adesso solo platonico. Prendo le cose con calma, godendo della libertà e conoscendo tutti. Mi piaci, sei interessante, pensi come me, parli come me. C’è un aspetto di me che ne è attratto. Ma ora sono libera di conoscere altre persone. Ho sentimenti per Javier? Non so ancora”. Shaila Gatta ha poi discusso su Javier. Subito dopo aver parlato con Lorenzo, la ballerina ha confidato a Luca Calvani di essere interessata a Javier Martinez, e l’attore toscano le ha rivelato: “Lui non sa che tu sia interessata, ma c’è un’altra persona (Helena)”. Alla quale Shaila ha replicato: “Credo che sappia che mi interessa. Lo capisce un po’. Ma se è interessato all’altra persona, va bene così. Vediamo come evolve la situazione. Non voglio dire che lui non sia interessato…”.

Procediamo con tranquillità, abbiamo tutto il tempo disponibile. Tu affermi che una certa urgenza lo angustia, ma ciò non riguarda me. Luca ha immediatamente reso noto alla sua compagna di stanza che Javier non nutre alcun interesse per Helena: “No, lui ti desidera. Più precisamente, è in ansia che tu possa pensare che lui sia interessato a lei”. Nel frattempo Helena… Ora potrebbe formarsi un triangolo amoroso, o anzi, includendo anche Lorenzo, potrebbe diventare un quadrato sentimentale.