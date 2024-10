Sabato sera al Grande Fratello, Shaila Gatta è tornata a sdraiarsi accanto a Javier Martinez, cercando di coccolarlo. I due si sono abbracciati e hanno scambiato carezze, ma lui sembrava un po’ a disagio, sia per la presenza ravvicinata della ballerina sia per il suo improvviso cambiamento di atteggiamento, l’ennesimo in pochi giorni.

Episodio con Javier

Shaila ha eluso qualsiasi censura e ha condiviso un episodio riguardante Javier.

Dopo aver trascorso del tempo con lui, l’ex velina si è ritirata su un altro letto con Tommaso Franchi e il trio di Non è la Rai, dove ha raccontato gli avvenimenti con il fascinoso pallavolista argentino. Utilizzando una tazza come supporto, ha tentato di eludere le regole del programma dicendo: “Lui è stato molto abile. Ma si trovava in una situazione tale… [picchietta sulla tazza], lo giuro, era proprio così”.

Commenti di Tommaso

Tommaso ha fatto i suoi complimenti a Martinez: “Ma che bravo! Ha davvero avuto una grande forza per resistere. E capisco perché si sentisse così, considerando quanto tempo siamo qui. Noi uomini, poverino, quanto lo fai soffrire?”.

La gieffina ha ribadito di non voler affrettare le cose con Javier: “A un certo punto, il poveretto si è messo una mano sulla fronte e ha esclamato: ‘Io non capisco più niente’. Siamo stati vicini, abbracciati. Mi ha fatto notare che solo 24 ore prima ero una persona differente. Gli ho spiegato che qui dentro un giorno sembra un’eternità e che i pensieri possono cambiare. Ho un limite di tempo per dargli un bacio? Ma cosa stai dicendo, Tommy?! Non voglio mettere paletti. A me piace, ma voglio che le cose accadano naturalmente, senza forzature”.