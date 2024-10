Da quando Shaila Gatta è entrata nella casa del Grande Fratello, ha sviluppato un’interazione sia con Lorenzo Spolverato che con Javier Martinez, entrambi mostrano un certo affetto per lei. La ballerina ha oscillato tra i due ragazzi, creando un po’ di confusione, e alla fine anche lei si è trovata in difficoltà. Dopo aver trascorso poco tempo con Javier, Shaila ha deciso di riflettere: “Non sento nulla per lui, me ne sono accorta; come posso uscire da questa situazione?”. Successivamente, ha ricominciato a parlare con Lorenzo, ma lo ha di nuovo deluso menzionando il suo ex: “Sasà è davvero affascinante, ora ho aspettative troppo alte. Dovreste vedere i suoi addominali, è muscoloso. E poi è napoletano, ha quella furbizia che ti conquista”.

Mercoledì notte

Shaila ha accennato di provare maggiore attrazione fisica per Lorenzo: “Javi è molto bravo, ma sento un richiamo verso l’altro; cosa posso farci?”. Ieri sera c’è stato un altro colpo di scena: dopo un incontro con Martinez, la ex velina ha trovato un momento per confidarsi con le Non è la Rai, raccontando: “Mamma mia, che effetto che mi ha fatto. Mi faceva sentire delle emozioni forti. Mi ha fatto un se… avete capito…”.

Shaila in preda alla confusione

ha esclamato: “Ma non posso stare con entrambi?”. Durante la notte, continuando a confrontarsi con le Non è la Rai, Shaila ha dichiarato: “Sono rattoppata, ma non sono qui per avere una relazione. Il mio scopo non è fidanzarmi. È solo che se mi nascosto delle curiosità… sto oscillando tra di loro, non riesco più a gestirlo. Non si può stare con entrambi? Ti immagini me che sto con entrambi?”. Ilaria Galassi ha immediatamente ripreso l’amica, affermando: “Dì che stai scherzando”. E la Gatta ha risposto: “Stavo proprio scherzando”.

Sarà possibile assistere al primo esempio di poliamore nella casa del Grande Fratello?

La precedente esperienza con Alex Belli, Delia Duran e l’altra non è andata bene, ma chissà se questa volta sarà diversa…

Ieri Shaila sembrava interessata a Javier, mentre oggi potrebbe volerli entrambi.