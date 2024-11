Si è concluso a Bari l'anno in tour di Emma

Bari, 18 nov. (askanews) – Si è concluso ieri dal PalaFlorio di Bari l’anno in tour di Emma. Ad un anno esatto dal tour “Souvenir in Da Club” e dopo un’estate sui palchi dei principali festival della penisola, Emma ha festeggiato insieme al suo pubblico con i 3 live nei palasport di Milano, Roma e Bari un anno di grandi emozioni e successi, partito con l’ultimo progetto discografico Souvenir.

Da novembre 2023 a novembre 2024, Emma ha realizzato 37 concerti, passando dal live intimo e rock and roll dei Club, ai palchi estivi dei principali festival della penisola fino ad arrivare ai 3 Palasport di Milano, Roma e Bari, per un totale di 100.000 spettatori.

Da mezzo mondo, fino ad oggi, è stato un viaggio incredibile, soprattutto perché l’abbiamo fatto insieme. Ci siamo divertiti, ci siamo emozionati, ci siamo abbracciati, ci siamo fatti tantissimi chilometri. Grazie per tutto l’amore e il sostegno

per tutto quello che avete fatto accadere attorno a Souvenir.

State tranquilli, torno subito da voi!

Dal 4 ottobre è disponibile Souvenir Extended Edition, la seconda parte del viaggio musicale di Emma arricchito da sei nuovi brani. Un disco in cui Emma continua a raccontarsi senza filtri, facendo emergere tutte le sfaccettature della sua personalità con linguaggi e suoni contemporanei.

Ad aprile 2023 Emma ha pubblicato “Mezzo Mondo”, brano che ha segnato la strada del suo nuovo ritorno musicale. Con il disco Souvenir (ottobre 2023/certificato platino) ha raggiunto il primo posto della classifica FIMI/GfK ad una settimana dall’uscita. Ha lasciato tutti senza fiato con Apnea, brano presentato al Festival di Sanremo 2024 e certificato doppio platino, e ha continuato a farci ballare durante l’estate con “Femme Fatale” (certificato oro). In un solo anno ha collezionato 10 dischi di platino e 3 dischi d’oro con i suoi ultimi successi e le sue collaborazioni (con Fabri Fibra e Baby Gang in “In Italia”, con Lazza in “Amore Cane”, con Tony Effe in “Taxi sulla Luna” e con Jvli in “Ho voglia di te” insieme ad Olly). Ad ottobre si è esibita nel leggendario club di Los Angeles, Whisky a Go Go, in occasione di Hit Week (festival della musica italiana nel mondo).