Sicilia: dopo maratona notturna Ars approva la legge finanziaria, via libera con 39 sì e 20 no**

Palermo, 28 dic.(Adnkronos) - Dopo una lunga maratona notturna è stata approvata pochi minuti fa la legge di stabilità all'Assemblea regionale siciliana. Il via libera è arrivato, dopo l'ennesima sospensione, e 17 ore di lavori d'aula, con 39 sì e 20 no. L...

Palermo, 28 dic.(Adnkronos) – Dopo una lunga maratona notturna è stata approvata pochi minuti fa la legge di stabilità all'Assemblea regionale siciliana. Il via libera è arrivato, dopo l'ennesima sospensione, e 17 ore di lavori d'aula, con 39 sì e 20 no. L'aula ha approvato anche lo stralcio di alcune norme che finiranno in un ddl Collegato. Prima del voto finale è stato approvato il maxi-emendamento alla Finanziaria. Hanno votato no i gruppi di Pd, M5s e Sud chiama Nord.