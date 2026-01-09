Sicurezza: Appendino, 'Meloni rivendica il nulla, è sua vergogna politica'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni sulla sicurezza è semplicemente imbarazzante. Da un lato rivendica con orgoglio un elenco di provvedimenti bandiera che si sono rivelati il nulla cosmico, dall'altro è costretta ad ammettere che i cittadini non si sentono sicuri, tro...

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni sulla sicurezza è semplicemente imbarazzante. Da un lato rivendica con orgoglio un elenco di provvedimenti bandiera che si sono rivelati il nulla cosmico, dall'altro è costretta ad ammettere che i cittadini non si sentono sicuri, trovando però ancora una volta il tempo di scaricare la colpa sui giudici.

Nel frattempo, con un'ostinazione che rasenta l'incoscienza, la maggioranza ha respinto tutte le nostre proposte concrete, dalla procedibilità d'ufficio per furti e altri reati odiosi fino al fondo per i patti per la sicurezza integrata. Dopo tre anni di governo, siamo davanti alla più grande vergogna politica di Meloni: aver costruito una carriera sugli slogan securitari per poi consegnare agli italiani un Paese più fragile e indifeso. Abbia il coraggio di ammettere la realtà: deve assumersi la responsabilità di questo disastro e chiedere scusa ai cittadini". Lo scrive in una nota la Deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino.