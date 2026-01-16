Sicurezza: AVS, 'destra crea insicurezza, con le sue affermazioni Piantedosi lo conferma'**

Roma, 16 gen (Adnkronos) – "Il ministro Piantedosi conferma con la sua intervista che nel nostro Paese non esiste una emergenza sicurezza, sottolinea anche che i reati sono in calo, eppure la destra vuole imporre l’ennesimo decreto che prevede una stretta repressiva micidiale. Notiamo che non riesce proprio a pronunciare la parola Casapound, si occupa solo di quei centri sociali che negli anni hanno creato comunità e aggregazione virtuose mentre agita lo spauracchio dell’immigrato".

Lo dice Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs in commissione Affari costituzionali, commentando l'intervista di Piantedosi all'Adnkronos.

"Le norme contro i ricongiungimenti familiari e i minori non accompagnati sono un distillato di disumanità. Il tema sicurezza è molto importante e delicato nelle società contemporanea per essere gestito con il cinismo e la strumentalità di questa destra”, aggiunge Zaratti.