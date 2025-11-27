Sicurezza: Donno (M5s), 'anche Montaruli studi atti e pensi a dare risposte a cittadini'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Anche l'onorevole Montaruli, come il suo collega di maggioranza Costa, evidentemente ha bisogno di un ripasso degli atti parlamentari dal momento che ha detto una grande bugia. In commissione giustizia nell'autunno 2022 solo noi presentammo un parere alter...

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "Anche l'onorevole Montaruli, come il suo collega di maggioranza Costa, evidentemente ha bisogno di un ripasso degli atti parlamentari dal momento che ha detto una grande bugia. In commissione giustizia nell'autunno 2022 solo noi presentammo un parere alternativo proprio al decreto legislativo 'incriminato' che, rendendo diversi reati odiosi procedibili solo con la querela della vittima, ha dato un colpo secco alla sicurezza dei cittadini".

Così il deputato M5s Leonardo Donno.

"Solo noi denunciammo che si stava spalancando un nuovo varco all'impunità e al tradimento delle vittime dei reati. FdI, con Palazzo Chigi nel mirino, se ne lavò le mani, così come fa da tre anni e così come ha fatto stamattina. La destra è al governo, è il momento dei fatti e non delle parole. Si diano una mossa e garantiscano sicurezza ai cittadini", conclude.