Sicurezza e decoro urbano: l'evoluzione del presidio del territorio

Un frigorifero abbandonato sul marciapiede non è solo una questione di pulizia: è il primo campanello d'allarme dell'illegalità. Dietro il degrado urbano si nasconde spesso un sistema complesso, che va dalla semplice disattenzione fino a vere e proprie reti criminali che lucrano sullo smaltimento...

Un frigorifero abbandonato sul marciapiede non è solo una questione di pulizia: è il primo campanello d’allarme dell’illegalità. Dietro il degrado urbano si nasconde spesso un sistema complesso, che va dalla semplice disattenzione fino a vere e proprie reti criminali che lucrano sullo smaltimento illecito.

In questo terzo episodio di “AMAzing”, alziamo lo sguardo per capire come si difende una metropoli. Scopriremo come le segnalazioni dei cittadini diventano un “sentiment” prezioso per mappare la città, quali sono le strategie messe in campo da AMA (dai servizi di quartiere fino ai satelliti del progetto UCRONIA) e perché il decoro urbano è il primo pilastro per il controllo e la sicurezza del territorio.

Ne parliamo con:

· Fabio Germani, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dirigente del Commissariato Viminale

· Patrizio Caligiuri, Direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Regolatorio di AMA S.p.A.

Conduce Lorenzo Capezzuoli Ranchi, giornalista Adnkronos.

Ascolta ora per scoprire il patto per la legalità che protegge Roma.

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