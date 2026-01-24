Home > Flash news > Sicurezza: Istituto Piepoli, priorità assoluta per 55 per cento italiani

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Per il 55 per cento degli italiani la sicurezza rappresenta la priorità assoluta, per il 44 una delle priorità. A rilevarlo un sondaggio dell'Istituto Piepoli.