Roma, 2 feb. (Adnkronos) – "Italia Viva condanna i gravissimi fatti di Torino. La sicurezza è una emergenza nazionale che va gestita nell’interesse dei cittadini e non sottoposta a logiche di parte e strumentalizzazioni". Si legge in una nota di Iv dopo la proposta di una risoluzione unitaria del Parlamento sulla sicurezza avanzata da Giorgia Meloni.
Home > Flash news > **Sicurezza: Iv, 'condanna fatti Torino, no strumentalizzazioni'**
**Sicurezza: Iv, 'condanna fatti Torino, no strumentalizzazioni'**
Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Italia Viva condanna i gravissimi fatti di Torino. La sicurezza è una emergenza nazionale che va gestita nell’interesse dei cittadini e non sottoposta a logiche di parte e strumentalizzazioni". Si legge in una nota di Iv dopo la proposta di una ris...