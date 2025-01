Sicurezza: Orlando, 'violenti non si fermano snaturando Costituzione'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Mi pare che ci avevamo preso. Avevamo denunciato una campagna in atto per rappresentare un Paese sull'orlo del baratro, nel pieno dell'insicurezza, e giustificare così una serie di provvedimenti, che da mesi si succedono, di inasprimento delle pene,...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – "Mi pare che ci avevamo preso. Avevamo denunciato una campagna in atto per rappresentare un Paese sull'orlo del baratro, nel pieno dell'insicurezza, e giustificare così una serie di provvedimenti, che da mesi si succedono, di inasprimento delle pene, di restrizione delle garanzie e da ultimo anche il famoso scudo penale del quale avevamo indicato le criticità dal punto di vista costituzionale". Lo dice in un video pubblicato sui social l'ex ministro della Giustizia ed esponente Pd Andrea Orlando.

"I giornali della destra oggi rispondono, cercano di cambiare le carte in tavola, ma nessuno ha mai detto che non ci siano fenomeni da reprimere, che non ci sia insicurezza in alcune città. Quello che diciamo, quello che io penso, è che esistono già gli strumenti all'interno del nostro ordinamento per intervenire e le professionalità per agire con efficacia".

"Se non lo si vuole fare, se si inventano altri strumenti di carattere straordinario – osserva l'ex ministro dem – è perché probabilmente si vuole in qualche modo dare una torsione diversa alla nostra Repubblica, al suo modo di garantire sicurezza. Credo che questo sia un problema per tutti, del quale bisogna preoccuparsi. I violenti possono essere fermati senza snaturare le ragioni fondanti della nostra Costituzione".