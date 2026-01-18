Sicurezza: Salis, 'è più grande insuccesso destra, da governo solo spot'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "È fondamentale mettere in campo delle politiche sociali e culturali che affrontino il fenomeno nella sua complessità. Non è un tema al quale si può rispondere con la propaganda che parla alla pancia" mentre la ricetta della destra &q...

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – "È fondamentale mettere in campo delle politiche sociali e culturali che affrontino il fenomeno nella sua complessità. Non è un tema al quale si può rispondere con la propaganda che parla alla pancia" mentre la ricetta della destra "è sempre la stessa: sanzioni e repressione. Cosa risolvi quando chiedi a una famiglia – che magari non ha neanche i soldi per l’affitto – di pagare una multa di 500 o 1000 euro perché il figlio ha commesso un reato? Ma che Stato è uno Stato che ragiona così?.

Lo dice la sindaca di Genova, Silvia Salis, a Repubblica.

Piuttosto "servono progetti a lungo termine per le comunità e l’inclusione. La priorità è investire il più possibile nelle scuole". La sicurezza, aggiunge Salis, è "il più grande insuccesso di questo governo. Non tanto perché siano l’unico: non hanno fatto di meglio nemmeno su pressione fiscale, capacità di acquisto dei salari, stato sociale e welfare. Ma la sicurezza pesa doppio: era il loro cavallo di battaglia".

Quanto al centrosinistra aggiunge: "Abbiamo fatto diventare noi la sicurezza una parola d’ordine della destra. Ma non lo è, non è di nessuno, anzi è di tutti: è una garanzia che deve dare lo Stato ai cittadini. Una necessità. È stato un errore degli anni passati appaltarlo a una sola parte politica".