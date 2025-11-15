Sicurezza: Schlein a Meloni, 'violenza tra giovani, non restiamo a guardare'**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Noi non possiamo restare a guardare questa epidemia di violenza tra i giovani. Anche questa è sicurezza. Servirebbe un grande dibattito nel Paese coinvolgendo scuole, operatori, terzo settore, forze dell'ordine. Mi rivolgo alle altre forze politiche e an...

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Noi non possiamo restare a guardare questa epidemia di violenza tra i giovani. Anche questa è sicurezza. Servirebbe un grande dibattito nel Paese coinvolgendo scuole, operatori, terzo settore, forze dell'ordine. Mi rivolgo alle altre forze politiche e anche alla presidente Meloni: facciamo questo dibattito" sulle violenza tra i giovani. Lo dice Elly Schlein chiudendo l'assemblea degli amministratori Pd a Bologna.

"Non è normale andare in discoteca portando un coltello. Serve lavorare sulla prevenzione e farlo nelle scuole". E "serve investire di più sulla salute mentale che non può essere un tabù nelle nostre società. A partire dallo psicologo di base, legge che è bloccata in Parlamento e speriamo di sbloccare, ma anche dal supporto psicologico nelle scuole, perché ce lo chiedono i ragazzi e le ragazze".