Sicurezza: Schlein, 'tutto c.sinistra in manovra chiede soldi Cpr Albania per più agenti'**

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Tra gli emendamenti condivisi da tutto il centrosinistra alla manovra "ce n'è uno in particolare che dice, ma riportiamo subito in Italia i soldi buttati per costruire prigioni inumane e illegali in Albania che sono rimaste vuote e spendiamoli per assumere...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Tra gli emendamenti condivisi da tutto il centrosinistra alla manovra "ce n'è uno in particolare che dice, ma riportiamo subito in Italia i soldi buttati per costruire prigioni inumane e illegali in Albania che sono rimaste vuote e spendiamoli per assumere più organico delle forze e dell'ordine che manca in tutta Italia.

Ma si sono persi 20 mila tra agenti di polizia… e carabinieri sui territori è inutile fare propaganda sulla sicurezza quando poi si scarica la responsabilità del governo sui sindaci e mancano poliziotti e mancano pure agenti della Polizia Municipale". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.