Pochi giorni dopo essere stato ospite di un podcast dove ha discusso del suo erede naturale, Stefano De Martino, Rocco Siffredi è tornato da Silvia Toffanin a Verissimo. L’attore ha condiviso i suoi nuovi progetti: presto debutterà a teatro raccontando la sua vita. Ha anche fatto una rivelazione riguardo ai suoi due figli, esprimendo un senso di colpa per le scelte professionali che li hanno influenzati.

Riguardo ai suoi ragazzi

Siffredi ha sottolineato: “Non hanno avuto alcuna voce in capitolo. Lorenzo ha anche vissuto delusioni amorose.”

“Sono felice della mia esistenza e rifarei tutto, ho una famiglia meravigliosa. Quello che mi manca è poter vedere i miei figli e il loro futuro… Cosa desidero per loro? La felicità. Possono lavorare nel mio campo o in altre aree, non importa. Sono consapevoli che non è semplice, avendo un padre come me. Il mio mondo richiede una vera vocazione. Mi rendo conto che non sono portati per questo, così sto cercando di guidarli e sostenerli. Leonardo si sta dedicando allo sport, mentre il maggiore è coinvolto nel business delle criptovalute e ha le sue piattaforme. Entrambi sono molto intelligenti, il più piccolo è attivo anche fisicamente.”

Non mi pentirò mai della mia professione, ma avverto di aver coinvolto… quando penso ai miei ragazzi, mi rendo conto che la loro decisione non è stata consapevole. La mia carriera ha comportato sfide anche per mia moglie. I miei figli, pur amandomi, avvertono come se ci fosse un peso che grava su di noi. Ho una famiglia meravigliosa, eppure, per il percorso che ho intrapreso, sembra che anche i miei figli debbano condividere questo fardello. Loro non l’hanno scelto. La cosa più complessa è liberarmi da queste riflessioni. Vedo che sono sereni, ma percepisco che devono portare questo onere. Per tredici anni mio figlio ha amato una donna, ma poi, a causa della reazione dei suoi genitori… osservare la sua sofferenza, sapendo che io rappresentavo un elemento non accettato da altri, mi ha addolorato. Lorenzo non ha avuto voce in capitolo in questa situazione!