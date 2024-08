Sigarette elettroniche, in arrivo una nuova imposta: ecco cosa sta per succedere

Sigarette elettroniche, in arrivo una nuova imposta: ecco cosa sta per succedere

Il decreto delegato di riforma approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 prevede una nuova imposta di consumo per tutti i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina. Brutte notizie per i fumatori delle sigarette elettroniche: ecco cosa succederà.

La nuova imposta sulle sigarette elettroniche

Il legislatore, introducendo l’art. 62-quater 2 nel Tua (Dlgs 504/1995) ha previsto una nuova imposta di consumo per tutti i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina. L’imposta di consumo non si applica agli stessi prodotti nel caso in cui gli stessi siano autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, nel rispetto del Dlgs 219/2006. L’imposta si applica, ai sensi dell’art. 39 terdecies del Tua.

Nuova imposta sulle sigarette elettroniche: cosa cambia

Fino ad oggi l’accisa è stata pari al 38% di quella gravante su un equivalente quantitativo di sigarette. Ai sensi dell’articolo 39 del Tua la nuova imposta si applica nella misura del 40% dell’accisa gravante sulle sigarette.

L’aumento del 2% crea molta preoccupazione tra i consumatori poiché la crescita dei costi di produzione e commercializzazione delle sigarette elettroniche potrebbe provocare un conseguente aumento dei prezzi del prodotto stesso.

Ecco chi colpirà maggiormente l’imposta

L’imposta non si applica direttamente ai cittadini, ma grava su: